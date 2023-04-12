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Музыка

Концерт Дианы Арбениной в Уфе отменен

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Концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Уфе должен был состояться 18 апреля в «Уфа-Арене».

11 апреля на страницах коллектива в соцсетях появилось сообщение о переносе концертов в Ижевске, Перми и Уфе. Новые даты не названы.

Сама певица заявила, что концерты в Казани, Ульяновске и Чебоксарах также отменены.

Организаторы концерта в Уфе сообщают о том, что успевшие купить билеты могут их вернуть по месту приобретения.

Отмена концертов, скорее всего, связана с антивоенной позицией артистки. В недавнем интервью она заявила, что на нее в последнее время обрушилась «стремная медиаволна, состоящая из клеветы».

В ответ на отмену она опубликовала запись онлайн-концерта, состоявшегося 10 апреля (12+).

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