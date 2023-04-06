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Музыка

Скончался лидер группы «25 кадр» Сергей Ефремов

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На официальных страницах рок-группы опубликована информация о смерти ее бессменного лидера Сергея Ефремова.

Фото: vk.com/25 кадр | Официальная страница

О смерти музыканта стало известно в понедельник. Подробности не разглашают, по словам родственников, у него были проблемы со здоровьем.

Прощание состоялось в среду, пятого апреля, в Уфе, а отпевание и похороны пройдут в Белебее.

Группа «25 кадр» была образована Сергеем Ефремовым в 2015 году, до 2019 года вышло пять альбомов современного экспериментального рока.

10 апреля «25 кадр» должна была открывать фестиваль «Другая музыка» в MusicHall27, теперь он отменен.

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