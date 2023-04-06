Скончался лидер группы «25 кадр» Сергей Ефремов

На официальных страницах рок-группы опубликована информация о смерти ее бессменного лидера Сергея Ефремова.
Фото: vk.com/25 кадр | Официальная страница
О смерти музыканта стало известно в понедельник. Подробности не разглашают, по словам родственников, у него были проблемы со здоровьем.
Прощание состоялось в среду, пятого апреля, в Уфе, а отпевание и похороны пройдут в Белебее.
Группа «25 кадр» была образована Сергеем Ефремовым в 2015 году, до 2019 года вышло пять альбомов современного экспериментального рока.
10 апреля «25 кадр» должна была открывать фестиваль «Другая музыка» в MusicHall27, теперь он отменен.
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