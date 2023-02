Boulevard Depo выпустил фит с DopeVvs – «Феномен»

Трек «Феномен» доступен в Apple Music, «VK Музыке», Spotify, Yandex Music и «Звуке», все ссылки тут.

Это не первая совместная работа Boulevard Depo и DopeVvs: в 2021 году вышел EP последнего Oh Really, в котором был их фит MK, а в 2020 году DopeVvs залетел на трек «Умы» в шедевральном альбоме Артема Old Blood.

В недавнем интервью в подкасте «Космический джэм» Boulevard Depo рассказал о своем следующем релизе и о громких фитах, которые мы услышим в ближайшее время.

16+