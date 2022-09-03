Kurt92 пригласил всех на свой день рождения

«Девятого сентября состоится фестиваль United на Крупской, 3. Всех жду, это будет мой день рождения, есть повод поздравить меня лично», – сообщил Константин в соцсетях.

Помимо Шаца, на концерте выступят Tru47 и Heartsnow и другие участники объединения.

Ранее Kurt92 рассказал о том, что в этот же день выйдет и совместный с Lunar Vision альбом, в нем будет девять треков.

Lunar Vision – это саунд-продюсер из Санкт-Петербурга. Как и Kurt92, он входит в объединение United и работал с такими музыкантами, как Oxxxymiron, Pharaoh, Yanix, Thrill Pill, Loqiemean, Obladaet и Lizer.