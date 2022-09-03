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Музыка

Kurt92 пригласил всех на свой день рождения

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Уфимский музыкант Константин Шац, он же Kurt92, анонсировал место проведения совместного с объединением United концерта.

vk.com/kurt92kurt92

«Девятого сентября состоится фестиваль United на Крупской, 3. Всех жду, это будет мой день рождения, есть повод поздравить меня лично», – сообщил Константин в соцсетях.

Помимо Шаца, на концерте выступят Tru47 и Heartsnow и другие участники объединения.

Ранее Kurt92 рассказал о том, что в этот же день выйдет и совместный с Lunar Vision альбом, в нем будет девять треков.

Lunar Vision – это саунд-продюсер из Санкт-Петербурга. Как и Kurt92, он входит в объединение United и работал с такими музыкантами, как Oxxxymiron, Pharaoh, Yanix, Thrill Pill, Loqiemean, Obladaet и Lizer.

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