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Музыка

«День 1000 музыкантов» – 2022 отменен

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«День 1000 музыкантов» – это самый масштабный в России музыкальный флешмоб. Раз в год его участники собираются, чтобы синхронно исполнить заранее подготовленные песни.

Фото: Владимир Ковальчук

Традиционно флешмоб проводится в августе, но этот год организаторы вынуждены пропустить.

«Друзья, у нас для вас печальные новости. В 2022 году фестиваля не будет.

Мы до последнего надеялись, что нам не придется пропускать этот год, но увы...

День 1000 музыкантов – целиком и полностью частная инициатива, проводимая за счет собственных и привлеченных средств от спонсоров. Текущая ситуация, к сожалению, не дает нам возможности в очередной раз устроить праздник музыки в нашей любимой Уфе.

Но мы надеемся, что в следующем году мы встретимся снова на одной из площадей города и это будет круто!» – говорится в обращении организаторов.

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