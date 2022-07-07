«День 1000 музыкантов» – 2022 отменен

«День 1000 музыкантов» – это самый масштабный в России музыкальный флешмоб. Раз в год его участники собираются, чтобы синхронно исполнить заранее подготовленные песни.
Фото: Владимир Ковальчук
Традиционно флешмоб проводится в августе, но этот год организаторы вынуждены пропустить.
«Друзья, у нас для вас печальные новости. В 2022 году фестиваля не будет.
Мы до последнего надеялись, что нам не придется пропускать этот год, но увы...
День 1000 музыкантов – целиком и полностью частная инициатива, проводимая за счет собственных и привлеченных средств от спонсоров. Текущая ситуация, к сожалению, не дает нам возможности в очередной раз устроить праздник музыки в нашей любимой Уфе.
Но мы надеемся, что в следующем году мы встретимся снова на одной из площадей города и это будет круто!» – говорится в обращении организаторов.
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