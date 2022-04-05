«ДДТ» опубликовали запись выступления с фестиваля «Цой жив» (ВИДЕО)

«Друзья, поскольку многие из вас высоко оценили кавер "ДДТ" на песню Виктора Цоя "Апрель", мы решили поделиться полной записью выступления любимой группы на фестивале "Цой жив" в Екатеринбурге 23.06.2012», – гласит сообщение в соцсетях «ДДТ».

В ходе почти 40-минутного выступления «ДДТ» исполнили песни:

«Это все»

«Кукушка» (cover «Кино»)

«Просто хочешь ты знать» (cover «Кино»)

«В последнюю осень»

«Песня о свободе»

«Мама, это рок-н-ролл»

«Апрель» (cover «Кино»)

Фото на обложке: Дмитрий Строц