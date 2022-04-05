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Музыка

«ДДТ» опубликовали запись выступления с фестиваля «Цой жив» (ВИДЕО)

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В 2012 году группа «ДДТ» выступила в Екатеринбурге на фестивале, посвященном памяти Виктора Цоя и творчеству «Кино».

«Друзья, поскольку многие из вас высоко оценили кавер "ДДТ" на песню Виктора Цоя "Апрель", мы решили поделиться полной записью выступления любимой группы на фестивале "Цой жив" в Екатеринбурге 23.06.2012», – гласит сообщение в соцсетях «ДДТ».

В ходе почти 40-минутного выступления «ДДТ» исполнили песни:

  • «Это все»
  • «Кукушка» (cover «Кино»)
  • «Просто хочешь ты знать» (cover «Кино»)
  • «В последнюю осень»
  • «Песня о свободе»
  • «Мама, это рок-н-ролл»
  • «Апрель» (cover «Кино»)

Фото на обложке: Дмитрий Строц

Люди:
Юрий Шевчук

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