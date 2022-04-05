«ДДТ» опубликовали запись выступления с фестиваля «Цой жив» (ВИДЕО)

В 2012 году группа «ДДТ» выступила в Екатеринбурге на фестивале, посвященном памяти Виктора Цоя и творчеству «Кино».
«Друзья, поскольку многие из вас высоко оценили кавер "ДДТ" на песню Виктора Цоя "Апрель", мы решили поделиться полной записью выступления любимой группы на фестивале "Цой жив" в Екатеринбурге 23.06.2012», – гласит сообщение в соцсетях «ДДТ».
В ходе почти 40-минутного выступления «ДДТ» исполнили песни:
- «Это все»
- «Кукушка» (cover «Кино»)
- «Просто хочешь ты знать» (cover «Кино»)
- «В последнюю осень»
- «Песня о свободе»
- «Мама, это рок-н-ролл»
- «Апрель» (cover «Кино»)
Фото на обложке: Дмитрий Строц
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