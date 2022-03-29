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Музыка

Face удалил свою музыку с российских стриминговых платформ

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Сначала отказ от концертов, а теперь и от аудитории: рэпер Face продолжает дистанцироваться от всего российского.

vk.com/face

«На российских стриминговых платформах моей музыки больше нет. Мне тяжело об этом сообщать, но я не имею морального права работать с прогосударственными музыкальными сервисами, учитывая сложившуюся ситуацию», – написал Face.

Ранее стало известно, что Face окончательно покинул страну из-за конфликта с властями и несогласия с внешней политикой России. В соцсетях он написал, что не вернется даже для проведения концертов.

«Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России», – заявил Иван в середине марта, обвинив в этом в том числе и жителей России.

«Меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды, и выжил наш народ, которому абсолютно плевать на все, пока хватает денег на бутерброд с маслом», – добавил он.

Люди:
Face

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