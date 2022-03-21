Thomas Mraz рассказал о лучших воспоминаниях, связанных с Уфой

«Все мои любимые воспоминания, связанные с Уфой, это летние теплые вечера в кругу друзей на классных спотах.

Но если быть точнее – скажу, что любимый вечер – тот, когда мама впервые привела меня в центр и показала Гостиный двор», – сказал Thomas Mraz.

Также он назвал имена зарубежных артистов, с которыми хотел бы поработать сегодня:

«С Фрэнком Оушеном и Розалией. Может быть, с Post Malone или The Weeknd, Канье Уэстом – кандидатов много, на самом деле».