Thomas Mraz рассказал о лучших воспоминаниях, связанных с Уфой

Уроженец Уфы Алмас Гатауллин, он же Thomas Mraz, отвечая на вопросы фанатов, поделился самыми теплыми воспоминаниями о родном городе.
instagram.com/thomasmr4z
«Все мои любимые воспоминания, связанные с Уфой, это летние теплые вечера в кругу друзей на классных спотах.
Но если быть точнее – скажу, что любимый вечер – тот, когда мама впервые привела меня в центр и показала Гостиный двор», – сказал Thomas Mraz.
Также он назвал имена зарубежных артистов, с которыми хотел бы поработать сегодня:
«С Фрэнком Оушеном и Розалией. Может быть, с Post Malone или The Weeknd, Канье Уэстом – кандидатов много, на самом деле».
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