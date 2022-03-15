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Boulevard Depo: «Музыка должна оставаться музыкой, а не быть инструментом в чьей-либо пропаганде»

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Уфимский рэпер Boulevard Depo в последнем посте в Instagram сообщил о том, что покидает соцсеть, где у него почти миллион подписчиков, а также рассказал о том, что теперь будет с его музыкальной карьерой.

Фото: Глеб Барков

«Наверно, вы уже поняли, что мир никогда не будет прежним. Желаю вам быстрее адаптироваться к реальности бытия и к этому дивному новому миру.

Сидеть через VPN тут я не собираюсь, ТГ-канал я тоже открывать не буду. Так что не поминайте!

Моя музыка так же будет выходить, как и прежде. И так же, как и прежде, она не будет носить остросоциальный и политический характер.

Не нравится? Не ешьте. Я не предам себя и свои взгляды и не собираюсь сеять раздор среди слушателей. Музыка, какой бы она ни была, должна оставаться музыкой, а не быть инструментом в чьей-либо пропаганде. Чао какао», – написал Boulevard Depo.

Люди:
Boulevard Depo

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