Face заявил, что не вернется и больше не будет давать концерты в России

«Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России.

Почему? Потому что меня и моих близких выжили, выжили из собственного дома, с собственной земли, выжило ваше государство, которое я окончательно отказываюсь признавать моим с этой секунды, и выжил наш народ, которому абсолютно плевать на все, пока хватает денег на бутерброд с маслом.

Когда-нибудь Россия станет достойным государством, с людьми, у которых современный и разумный менталитет, но сегодня это, к сожалению, не так. Я надеюсь когда-нибудь вновь увидеть свою семью, увидеть свою аудиторию, спеть на русском языке для своего народа. И я верю, что это произойдет.

Потому что, нравится вам всем это или нет, но будущее России за такими, как я, а не за такими, как вы. Будущее России – это люди, у которых в руках кисти и микрофоны, а не автоматы с гранатами. Будущее России – это мысль и свобода. Будущее России – это мы», – написал Face в последнем посте в Instagram.