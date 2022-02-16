В 2022 году резиденция «Академии звука» пройдет в Уфе

Участники проекта «Академия звука» в течение трехнедельной резиденции изучают основы сонграйтинга, продюсирования и менеджмента артистов, работают на студиях звукозаписи руководством наставника и экспертов и просто учатся быть артистами.

В конкурсе могут участвовать сольные музыканты в возрасте от 18 до 35 лет. О том, как подать заявку, вы можете почитать на сайте проекта.

В 2022 году с 26 марта по 17 апреля победители конкурса соберутся в Уфе, одним из наставников будет Saluki, он посетит резиденцию и проживет с победителями неделю.

«На музыкальной карте страны этот город отмечен как место силы. Именно здесь появилось знаковое для русского хип-хопа объединение DOPECLVB, раз и навсегда изменившее отечественный звук. Уфа – настоящая кузница талантов. Земфира, Boulevard Depo, i61, "Лауд", Jeembo, Basic Boy, Thomas Mraz – список можно продолжать до бесконечности», – говорится в объявлении организаторов проекта.