Новогодний плейлист от «Лауд»

Плейлист «itk vides: "Лауд"» доступен на Apple Music и Spotify.

В нем 30 треков общей продолжительностью почти два часа:

1. Gus Dapperton – I'm On Fire;

2. Abra & Playboi Carti & Boys Noize – Unlock It;

3. Fleetwood Mac – Everywhere;

4. Шура – «Ты Не Верь Слезам»;

5. MGMT – When You Die;

6. Daft Punk – Around The World;

7. Увула – «Электрический ток»;

8. Tapenight – «Лонли»;

9. Brenda Lee – Rockin' Around The Christmas Tree;

10. The Smiths – There Is A Light That Never Goes Out (2011 Remaster);

11. Dean Blunt – MUGU;

12. DJ Shadow – Midnight In A Perfect World;

13. Devin Tracy – NLM;

14. Boys Noize & ABRA – Affection;

15. The Smiths – This Charming Man (2011 Remaster);

16. Oklou – God's Chariots;

17. Sahbabii & Joji – Gates To The Sun (Pollen Singles);

18. Stan Getz & The Oscar Peterson Trio – I'm Glad There Is You;

19. Darius & Wayne Snow – Equilibrium;

20. Moby – Porcelain;

21. Camp Lo – Luchini AKA This Is It (Radio Edit);

22. Jessi – Coming Down;

23. Special Request – Phosphorescence;

24. MCR-T – Party Starter;

25. Thundercat – Funny Thing;

26. Antwon – Living Every Dream;

27. The Neighbourhood – Silver;

28. John Glacier – Icing;

29. Ojerime – Give It Up 2 Me;

30. Союз – «Ночной променад».