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В Уфе открылась новая площадка в Доме молодежи «Йәшлек House»

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Глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал о том, какой «подарок» правительство приготовило для молодежи Башкортостана.

«Это новогодний подарок для молодежи Башкортостана. Мы сдержали слово, отремонтировали подвальное помещение в нашем Доме молодежи "Йәшлек House" и открыли там новую площадку.

Студия звукозаписи, ТВ-студия, зал для выступлений - все прилично сделали, с хорошей аппаратурой. Теперь наша задача – чтобы здесь не пустовали помещения, чтобы в Доме молодежи бурлила жизнь, чтобы тут можно было выпить чашечку кофе, пообщаться.

Подобная точка притяжения молодежи уже есть в Нефтекамске, будем дальше создавать по всей республике. Начнем со Стерлитамака и Салавата, думаем над городами и селами Зауралья», – сообщил Радий Хабиров.

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