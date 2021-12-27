Звуки природы Башкортостана, преобразованные в музыку, можно будет послушать в альбоме «Музыка Приволжья»

«А вы задумывались, как звучит природа нашего Башкортостана?

Специалисты Роскартографии преобразовали значения высот холмов, низменностей, рек и гор Приволжского федерального округа в звуковые колебания. В итоге каждый регион нашего округа "зазвучал".

Получились 14 композиций, которые объединили в альбом "Музыка Приволжья". Адаптацию графиков в музыкальные колебания провела группа "Космонавтика", аранжировкой занимался композитор Михаил Мищенко.

Всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно оценить, посмотрев видеоклип проекта. Альбом «Музыка Приволжья» в 2022 году будет доступен на площадках: "Яндекс.Музыка", Apple Music, Google Music, Spotify», – написал Радий Хабиров.