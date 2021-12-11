Uzoritsa, «Нимфея», Twins Kovl и другие победители «Уфимской Волны-2021»

В Уфе завершился юбилейный десятый сезон музыкального конкурса «Уфимская Волна-2021». Лучшие исполнители боролись за золотые скрипичные ключи и денежные премии в 11 номинациях.
Гран-при конкурса завоевала группа Uzoritsa – яркая, самобытная команда со своим неповторимым стилем и мастерством.
В номинации «Народный выбор» золотой скрипичный ключ достался Алие Бадретдиновой (Уфа). Алия – многодетная мама, и именно в декрете поняла, что хочет петь и выступать на сцене.
Номинация «Музыка без границ» открыла Уфе вокальную группу Voicex (Оренбург – Москва). Это команда единомышленников, увлеченных идеей покорить мир своим творчеством.
В номинации «Дебют дети 9-13 лет» наградную статуэтку и сертификат номиналом 50 тысяч рублей увезла в Магнитогорск Ангелина Плеханова. А в номинации «Дебют дети 14-17 лет» бесспорной была победа Полины Юнусовой (Уфа). Ее трудолюбие и критичное отношение к себе помогли справиться с волнением и воплотить «Дерзкие мечты» в действительность (именно так называлась композиция, которую она исполнила).
Самый сложный выбор у жюри был в номинации «Лучший женский вокал». Три леди, обладающие выдающимися вокальными данными, выступили блестяще. Но сила эмоций, которые подарила публике Алина Рай (Стерлитамак), сделали свое дело, и ей достался приз в этой номинации.
В номинации «Лучший мужской вокал» долгожданную статуэтку, а с ней и денежный приз получил Динар Кускильдин (Уфа) – многократный участник «Уфимской волны».
Номинация «Андеграуд» показала, что старый добрый рок еще живет в сердцах людей разных поколений. Группа Seven7side (Уфа) – это самородки, которые видят в музыке не работу, а увлечение, честно отдают ей свои сердца.
В номинация «Высшая проба» вперед прорвалась группа Twins Kovl (Уфа). Сестры-близняшки даже сменили имидж для выступления, и эксперимент прошел более чем удачно.
Номинация «Авторская песня» всегда очень радует количеством и качеством представленных работ. И хотя в финал выходят только два претендента, отличных песен, способных стать хитами, конечно, намного больше. В этом году звезды зажглись над группой «Нимфея» (Уфа). Песня «Свободный ветер» стал откровением для всех.
Новая номинация «Выбор "Спутник FМ"» в этом году была учреждена в честь 20-летия радиостанции, и победитель получил возможность ротировать свою песню в эфире радио. Первая песня Виктории Смирновой (Уфа) стала лидером в этой категории, и скоро вы услышите ее в эфире радио.
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