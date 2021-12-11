Uzoritsa, «Нимфея», Twins Kovl и другие победители «Уфимской Волны-2021»

В номинации «Дебют дети 9-13 лет» наградную статуэтку и сертификат номиналом 50 тысяч рублей увезла в Магнитогорск Ангелина Плеханова. А в номинации «Дебют дети 14-17 лет» бесспорной была победа Полины Юнусовой (Уфа). Ее трудолюбие и критичное отношение к себе помогли справиться с волнением и воплотить «Дерзкие мечты» в действительность (именно так называлась композиция, которую она исполнила).

Самый сложный выбор у жюри был в номинации «Лучший женский вокал». Три леди, обладающие выдающимися вокальными данными, выступили блестяще. Но сила эмоций, которые подарила публике Алина Рай (Стерлитамак), сделали свое дело, и ей достался приз в этой номинации.

В номинации «Лучший мужской вокал» долгожданную статуэтку, а с ней и денежный приз получил Динар Кускильдин (Уфа) – многократный участник «Уфимской волны».