Thomas Mraz готовит гратен и размышляет о творчестве в шоу «Узнать за 10 секунд» (ВИДЕО)

«Я рисовал граффити, услышал про такого певца, как Джейсон Мраз, еще сам тогда ни одной песни не написал. Очень понравилось то, что в России это слово может так классно звучать и ничего плохого не означать. Вот я и решил так подписываться», – рассказал Алмас.

Рецепт гратена из батата под сыром от Thomas Mraz

Ингредиенты:

батат – 600 г., сыр – 300 г., соевое мясо – 600 г., хумус – 200 г., квашеная капуста – 500 г., лук – 3 шт., соевый соус, растительное масло, специи.

Как готовить:

«Батат чистим, нарезаем кружками и выкладываем на противень, смазанный маслом. Посыпаем сыром между слоями и ставим в разогретую духовку на 45 минут. Смешиваем квашеную капусту с луком и подсолнечным маслом – салат готов. Соевое мясо опускаем в холодную воду, ставим на плиту, даем закипеть и варим 15 минут, после чего жарим на сковороде вместе с луком и соевым соусом до готовности».