В Уфе снова соберутся музыканты со всей России

Всероссийский музыкальный конкурс – это крупнейшее в России событие в области академической музыки.

В этом году он впервые состоится в Уфе с 16 по 23 октября. В рамках конкурса пройдут мастер-классы, лекции и концерты, показы конкурсных прослушиваний XV и XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, а также концерты лауреатов Всероссийского музыкального конкурса.

Открытие состоится 17 октября концертом Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л. Зыкиной в Большом зале Башкирской филармонии.

19 октября там же пройдет концерт ансамбля молодых солистов Оркестра им. Н.П. Осипова.

Кроме этого, в рамках конкурса состоится концерт хоровой музыки Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан им. Т. Сайфуллина 20 октября и юбилейный концерт Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан «НОНИ – 20!» 21 октября.

Закрытие Всероссийского музыкального конкурса, церемония награждения и гала-концерт лауреатов и жюри конкурса состоится 23 октября в Большом зале Башкирской филармонии.

В каждой из номинаций примут участие по 24 конкурсанта. Участники в номинации «балалайка» будут состязаться в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. В номинации «гитара» – в Среднем специальном музыкальном колледже. Конкурсанты в номинации «домра» будут соревноваться в Уфимском училище искусств.

Для судейства приглашены музыканты мирового уровня, лауреаты международных конкурсов:

– Народный артист России, профессор кафедры струнных инструментов РАМ им. Гнесиных Александр Цыганков (домра);

– профессор, заведующий кафедрой струнных инструментов РАМ им. Гнесиных Андрей Горбачев (балалайка);

– доцент кафедры струнных инструментов РАМ им. Гнесиных Дмитрий Илларионов (гитара);

– Заслуженная артистка России, профессор, заведующая кафедрой струнных народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Наталья Шкребко (домра);

– Народный артист России, профессор кафедры народных инструментов РАМ им. Гнесиных Валерий Зажигин (балалайка).