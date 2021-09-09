Радий Хабиров высказался о Morgenshtern

«Столько шума-гама вокруг его имени. Нет, музыку его я не слушаю. Это просто, наверное, не моя тематика, молодежная.

Точно так же могу сказать, что вряд ли нынешние 14-летние подростки слушают Юрия Антонова или еще кого-то из тех, кого слушаю я. Это нормально.

Мы с ним встречались. Вокруг него много шума, но мне всегда приятно то, как он говорит об Уфе, потому что у нас, уфимцев очень часто возникает какое-то самоистязание – вот, плохо живем, другие лучше живут, у них трава выше, и так далее. А этот человек всегда с таким уважением об Уфе отзывается, за это я ему признателен.

Конечно, некоторые его поступки для меня лично неприемлемы, но будем считать, что это болезни молодости», – сказал Радий Хабиров.