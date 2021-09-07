Певица Валерия прилетит в Башкортостан

Программа форума будет поделена на деловую и культурную части, участников ждут стратегические сессии, посвященные темам развития промышленного комплекса, сельского хозяйства, внутреннего туризма и экономики, а также гастрономические и музыкальные фестивали.

Выступление Валерии состоится в формате «опен эйр» на открытой площадке МФК «Зауралье». Как ожидается, она исполнит не только известные всем хиты, некоторые из которых прозвучат в акустической аранжировке, но и новые песни.

Также в рамках культурно-развлекательной программы инвестиционного сабантуя пройдет танцевальное шоу-концерт Street beat, выступят местные коллективы и певица Karina. Завершится вечер праздничным фейерверком.