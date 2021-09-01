Группа «ДДТ» выступит на квартирнике у Мaргулиса

Новый квартирник будет посвящен 40-летию Ленинградского рок-клуба и, конечно, не обойдется без ветеранов рок-сцены «ДДТ».
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instagram.com/ddt_band
Квартирник можно будет посмотреть в субботу, четвертого сентября, на телеканале «НТВ» в 0:15 по московскому времени.
«В программе рок-легенды города на Неве, ваши и наши любимые исполнители, живой звук и теплая атмосфера», – обещают авторы шоу.
Сразу после квартирника будет показан документальный фильм «Рок» (режиссер – Алексей Учитель).
Фильм рассказывает о ленинградских рок-музыкантах, о появлении рок-музыки в России на примере групп «Аквариум», «Авиа», «Аукцион», «ДДТ» и «Кино», а также об отношении официальных властей к советским рокерам. Начало – 1:55 по московскому времени.
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