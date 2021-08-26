Поклонники поздравили Земфиру с днем рождения (видео)

Видео опубликовано на YouTube-канале Земфиры и в ее соцсетях.

В создании ролика приняли участие поклонники из Барселоны, Лондона, Москвы, Кирова и других городов со всего мира. Музыку в нем исполнили музыкант Большого театра Лисеу Сергей Майборода и виолончелистка, композитор Эма Ломакова.

«Дорогая Земфира, наши встречи – это одни из самых важных воспоминаний. Несмотря на непростое время, несмотря на события, которые происходят в жизни каждого, мы каждый день слушаем вашу музыку, живем и вдохновляемся ею.

Дома, на работе, в путешествия и в любимых местах родного города, не массово, но в едином порыве мы решились показать вам наше ощущение счастья, которое мы испытываем благодаря вашему творчеству. Будьте счастливы, берегите себя. А мы любим вас еще сильнее. С днем рождения!

С любовью и преданностью, ваши поклонники».