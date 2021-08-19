Как в 2021 году в Уфе пройдет «День 1000 музыкантов»?

«День 1000 музыкантов» – это самый масштабный в России музыкальный флешмоб. Раз в год его участники собираются, чтобы синхронно исполнить заранее подготовленные песни.
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vk.com/d1000m
1. Флешмоб в этом году пройдет на парковке перед Гостиным двором (на схеме выше), так как в амфитеатре конгресс-холла «Торатау», где его проводили всегда, уже монтируют оборудование для чемпионата Worldskills Russia.
2. Дата проведения – 21 августа.
Время сбора, подключения и монтажа – с 14.00 до 15.30.
Репетиционный прогон всей программы флешмоба – с 15.30 до 16.40.
Финальный флешмоб – с 18.30 до 20.00.
3. Хэдлайнер – Сергей Галанин и «СерьГа». В завершение вечера пройдет полноценный концерт группы, вход свободный.
4. Также выступят в течение дня:
- 14.00-14.30 – Lookmanov Ru
- 14.30-15.00 – «Все OK»
- 15.00-15.30 – Outrider
- 16.40-17.10 – Nu Project
- 17.10-18.00 – «Нечто»
- 20.00-22.00 – «СерьГа».
5. Участие – только в масках. Предпочтительная форма одежды – светлый или белый верх. Обязательно возьмите головные уборы или зонты для защиты от солнца (будет очень жарко)!
6. Основные треки этого года:
- The Beatles – Come Together (Д1000М cover)
- The White Stripes – Seven Nation Army
- «СерьГа» – «А что нам надо» (Д1000М cover)
Дополнительные треки:
- Nirvana – Smells Like Teen Spirit
- Metallica – Enter Sandman
- Bon Jovi – It's My Life
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