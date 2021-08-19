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Как в 2021 году в Уфе пройдет «День 1000 музыкантов»?

«День 1000 музыкантов» – это самый масштабный в России музыкальный флешмоб. Раз в год его участники собираются, чтобы синхронно исполнить заранее подготовленные песни.

  • vk.com/d1000m

1. Флешмоб в этом году пройдет на парковке перед Гостиным двором (на схеме выше), так как в амфитеатре конгресс-холла «Торатау», где его проводили всегда, уже монтируют оборудование для чемпионата Worldskills Russia.

2. Дата проведения – 21 августа.

Время сбора, подключения и монтажа – с 14.00 до 15.30.

Репетиционный прогон всей программы флешмоба – с 15.30 до 16.40.

Финальный флешмоб – с 18.30 до 20.00.

3. Хэдлайнер – Сергей Галанин и «СерьГа». В завершение вечера пройдет полноценный концерт группы, вход свободный.

4. Также выступят в течение дня:

  • 14.00-14.30 – Lookmanov Ru
  • 14.30-15.00 – «Все OK»
  • 15.00-15.30 – Outrider
  • 16.40-17.10 – Nu Project
  • 17.10-18.00 – «Нечто»
  • 20.00-22.00 – «СерьГа».

5. Участие – только в масках. Предпочтительная форма одежды – светлый или белый верх. Обязательно возьмите головные уборы или зонты для защиты от солнца (будет очень жарко)!

6. Основные треки этого года:

  • The Beatles – Come Together (Д1000М cover)
  • The White Stripes – Seven Nation Army
  • «СерьГа» – «А что нам надо» (Д1000М cover)

Дополнительные треки:

  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Metallica – Enter Sandman
  • Bon Jovi – It's My Life
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