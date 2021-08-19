Как в 2021 году в Уфе пройдет «День 1000 музыкантов»?

1. Флешмоб в этом году пройдет на парковке перед Гостиным двором (на схеме выше), так как в амфитеатре конгресс-холла «Торатау», где его проводили всегда, уже монтируют оборудование для чемпионата Worldskills Russia.

2. Дата проведения – 21 августа.

Время сбора, подключения и монтажа – с 14.00 до 15.30.

Репетиционный прогон всей программы флешмоба – с 15.30 до 16.40.

Финальный флешмоб – с 18.30 до 20.00.

3. Хэдлайнер – Сергей Галанин и «СерьГа». В завершение вечера пройдет полноценный концерт группы, вход свободный.

4. Также выступят в течение дня:

14.00-14.30 – Lookmanov Ru

14.30-15.00 – «Все OK»

15.00-15.30 – Outrider

16.40-17.10 – Nu Project

17.10-18.00 – «Нечто»

20.00-22.00 – «СерьГа».

5. Участие – только в масках. Предпочтительная форма одежды – светлый или белый верх. Обязательно возьмите головные уборы или зонты для защиты от солнца (будет очень жарко)!

6. Основные треки этого года:

The Beatles – Come Together (Д1000М cover)

The White Stripes – Seven Nation Army

«СерьГа» – «А что нам надо» (Д1000М cover)

Дополнительные треки: