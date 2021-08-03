Альбом «Галя Ходи» и сборник песен «ДДТ» вышли на виниле ограниченным тиражом

Альбом на виниле обойдется в 4500 рублей, заказать можно тут.

В издании две пластинки (lp, 45 Rpm) и большой плакат (608х608). Тираж лимитированный, всего 600 экземпляров.

Состав альбома:

1. «Альтернатива»

2. «Если»

3. «Звезда-старуха»

4. «Уездный город»

5. «Мертвый человек»

6. «Вокзал»

7. «Русская весна»

8. «Чай»

9. «Галя ходи»

10. «Белый дым»

11. «Балтийское море»

12. «Степной Гамлет»

13. «С глазами Блока»

14. «Любовь не пропала»

Также на двух пластинках вышел сборник главных хитов группы, записанных и выпущенных в период с середины 80-х годов прошлого века и по сегодняшний день.

Сборник стоит 5000 рублей, заказать можно тут. Тираж также ограничен 600 экземплярами.

В сборнике:

1. «Белая река»

2. «В последнюю осень»

3. «Просвистела»

4. «Что такое осень»

5. «Ветер»

6. «Рожденный в СССР»

7. «Родина»

8. «Черный пес Петербург»

9. «Песня о свободе»

10. «Вокзал»

11. «В бой»

12. «Вороны»

13. «Любовь не пропала»

14. «Не стреляй»

15. «Дождь»

16. «Любовь»

17. «Это все»