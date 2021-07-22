Morgenshtern занял третью строчку в рейтинге самых популярных за рубежом русскоязычных музыкантов

Первую строчку занял не какой-нибудь молодой рэпер и не звезда поп-сцены, а легендарный композитор Петр Ильич Чайковский.

На втором месте – дуэт из Ижевска Rauf&Faik, третья строчка – за уфимцем Morgenshtern.

Что забавно, на четвертой позиции – диджей Антон Игумнов, чья музыка стала популярной благодаря вирусному видео с африканских похорон.

Также иностранцы до сих пор слушают t.A.T.u., а замыкает рейтинг другой известный русский композитор.

1. Петр Чайковский;

2. Rauf & Faik;

3. Morgenshtern;

4. Tony Igy;

5. Jony;

6. MiyaGi & Andy Panda;

7. t.A.T.u.;

8. Ic3peak;

9. Arty;

10. Сергей Рахманинов.