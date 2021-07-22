Morgenshtern занял третью строчку в рейтинге самых популярных за рубежом русскоязычных музыкантов

Сервис Spotify, подводя итоги первого года в России, опубликовал рейтинг наиболее прослушиваемых за границей русскоязычных артистов.
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instagram.com/morgen_shtern
Первую строчку занял не какой-нибудь молодой рэпер и не звезда поп-сцены, а легендарный композитор Петр Ильич Чайковский.
На втором месте – дуэт из Ижевска Rauf&Faik, третья строчка – за уфимцем Morgenshtern.
Что забавно, на четвертой позиции – диджей Антон Игумнов, чья музыка стала популярной благодаря вирусному видео с африканских похорон.
Также иностранцы до сих пор слушают t.A.T.u., а замыкает рейтинг другой известный русский композитор.
1. Петр Чайковский;
2. Rauf & Faik;
3. Morgenshtern;
4. Tony Igy;
5. Jony;
6. MiyaGi & Andy Panda;
7. t.A.T.u.;
8. Ic3peak;
9. Arty;
10. Сергей Рахманинов.
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