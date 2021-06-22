«ДДТ» выпустили отреставрированную запись питерского рок-фестиваля 1996 года

«Ровно 25 лет назад на стадионе "Петровский" в центре Санкт-Петербурга мы провели питерский большой рок-фестиваль, который назывался "Наполним небо добротой".

В 1995 году группа "ДДТ" на этом стадионе сыграла сольник. Но потом мы с друзьями как-то задумались: почему только мы имеем возможность играть на больших площадках?

И поэтому решили собрать, сделать, придумать рок-фестиваль, где молодые группы, которых к тому времени подросло немало, могли бы выступить на большой сцене, и показать широкой рок-общественности этих ребят», – сказал Юрий Шевчук во вступительном слове.