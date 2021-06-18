Вышел клип Гели Трофимец «Закрыты города»

«В какой-то момент я поняла, что очень хочу создавать свое творчество. Очень боялась, тряслась, не знала, с какой стороны подойти, но хотела и хочу этим заниматься. Хотя у меня было ощущение, что барахтаюсь в открытом море, а плавать почти не умею.

Свои песни я начала писать не так давно, я долгое время записывала каверы, искала себя и в какой-то момент у меня появилось желание написать что-то свое. Я очень долгое время пыталась найти рифму и выразить свои мысли в строчках, сначала не получалось, но потом, спустя некоторое время что-то начало вырисовываться.

Своими песнями я хочу донести те самые эмоции и переживания, которые ощущает, наверное, большинство девочек во время первой влюбленности и большой любви», – говорит о себе Ангелина.