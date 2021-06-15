Артист из Башкортостана выступил в финале шоу «Новая Звезда-2021» (ВИДЕО)

21-летний Эрик Ахметов из Стерлитамака выступил на заключительном этапе шоу «Новая Звезда-2021» на телеканале «Звезда».
Эрик Ахметов исполнил песню собственного сочинения, которую посвятил ушедшей из жизни маме.
«Несмотря на то, что она лирическая, в этой песне нет печали, какой-то поглощающей тоски. Это песня про светлую грусть», – сказал Эрик в интервью.
В финале он набрал 100 баллов. Победу в шоу одержала Василина Иванова из Курской области. Ранее мы публиковали выступление Эрика в отборочном туре, где он также получил высший балл.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.