Артист из Башкортостана выступил в финале шоу «Новая Звезда-2021» (ВИДЕО)

Эрик Ахметов исполнил песню собственного сочинения, которую посвятил ушедшей из жизни маме.

«Несмотря на то, что она лирическая, в этой песне нет печали, какой-то поглощающей тоски. Это песня про светлую грусть», – сказал Эрик в интервью.

В финале он набрал 100 баллов. Победу в шоу одержала Василина Иванова из Курской области. Ранее мы публиковали выступление Эрика в отборочном туре, где он также получил высший балл.