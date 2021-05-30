Артист из Башкортостана прошел в полуфинал шоу «Новая Звезда-2021»

20-летний Эрик Ахметов из Стерлитамака принял участие в отборочном туре шоу «Новая Звезда-2021» на телеканале «Звезда».
«Однажды с классом мы пошли смотреть концерт. Вижу выступление на сцене и понимаю, что хочу так же. Какая-то мысль появилась, что я должен стоять там, и какая-то мотивация во мне проснулась, я начал заниматься.
Есть музыка, есть слова, и каждый артист по-разному доносит до зрителей свою историю. Мне кажется, что я умею донести до зрителя свое настоящее, свою правду и все то, что у меня в душе», – сказал Эрик в интервью перед выходом на сцену.
В полуфинал прошли Эрик и София Шамс из Нижегородской области, набрав по 100 баллов.
Сегодня, 30 мая, до 23.59 по московскому времени вы еще можете поддержать Эрика или других артистов, отправив SMS. Все подробности – тут.
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