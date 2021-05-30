Артист из Башкортостана прошел в полуфинал шоу «Новая Звезда-2021»

«Однажды с классом мы пошли смотреть концерт. Вижу выступление на сцене и понимаю, что хочу так же. Какая-то мысль появилась, что я должен стоять там, и какая-то мотивация во мне проснулась, я начал заниматься.

Есть музыка, есть слова, и каждый артист по-разному доносит до зрителей свою историю. Мне кажется, что я умею донести до зрителя свое настоящее, свою правду и все то, что у меня в душе», – сказал Эрик в интервью перед выходом на сцену.