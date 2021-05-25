В Уфе пройдет концерт рок-группы Outrider

«Перфекционисты правильного гитарного звука» в «хард-роковом составе» представят новую авторскую программу.
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Фото: Romanova
Концерт пройдет 27 мая в MusicHall27 (Кирова, 27).
Начало – в 20.00, вход свободный.
Группа Outrider существует уже почти 30 лет, недавно музыканты напомнили о себе, выпустив авторский альбом, который пролежал на полке больше 20 лет.
Тогда, в 1996 году, было выпущено всего 100 копий демо-записи альбома Four, одна из них хранилась у основателя группы Анатолия Симонова, и в 2018 году Outrider выпустили ее широким тиражом, дополнив альбом пятью новыми треками. Критики восприняли Four благосклонно.
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