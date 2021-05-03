В Уфе пройдет IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

На сцену Башкирского государственного театра оперы и балета выйдут Елена Стихина, Василий Ладюк, Владислав Сулимский, Ильдар и Аскар Абдразаковы, Диляра Идрисова, Альфия Каримова, Идрис Газиев, Владимир Копытов.

В сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан прозвучат популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов и национальные башкирские песни. Дирижер – Дмитрий Крюков.

В этом году расширилась география фестиваля: если в 2018 году он был сконцентрирован в Уфе, а второй и третий сезоны охватили по четыре региональных центра, то в концертный маршрут-2021 включены города, где фестиваль не бывал прежде: Новосибирск, Томск, Тюмень, Тобольск и Астрахань.

Вместе с Ильдаром Абдразаковым на фестивале выступят Елена Стихина, Вероника Джиоева, Владислав Сулимский, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Аскар Абдразаков и другие звезды оперы. К ним присоединятся молодые вокалисты, в том числе выбранные по результатам февральских мастер-классов: Ирина Котова (сопрано), Анастасия Лерман (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Валерий Макаров (тенор), Арсений Яковлев (тенор), Рауф Тимергазин (баритон), Дмитрий Чеблыков (баритон).