Рената Литвинова: «Новый альбом Земфиры гениален, не знаю, напишет ли она что-либо лучше»

«Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу "Офелия, невинно утонувшая": "У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая".

Я попросила начать с хорошей. Она сказала: "Это гениальная новелла!" Тогда я спросила : "Какая плохая?" Она ответила: "Вы никогда не напишете ничего лучше".

И сегодня я прослушала новый альбом Земфиры, и у меня для вас есть две новости – одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучше!..." – написала Рената Литвинова в Instagram.