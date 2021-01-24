Что слушает Kurt92? Топ-10 любимых песен

Уфимский трилл-хоп-исполнитель Константин Шац, известный под псевдонимом Kurt92, в интервью Toaster назвал топ-10 песен, которые можно увидеть в его плейлисте.
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instagram.com/92kurt
1. Boulevard Depo – No hook no hoes (feat. Yung Hurn)
«Тут все просто: альбом – топ, песня очень крутая, Темычу бесконечный респект, слушайте этот альбом и кайфуйте».
2. Night Lovell – Let me die
«У Night Lovell мне нравится тембр голоса, его подача, биты, образ. Респект тебе, еще как-нибудь поработаем».
3. Rooftops – «Настоящее искусство»
«Прицените Rooftops, их последний альбом "Субкультурный абьюз". Я считаю, что это одна из лучших их работ. Раньше они выпускали песни на английском, но только когда начали петь на русском, я их приценил».
4. Denzel Curry – Sumo
«Бешеная энергетика, бешеный бит. Denzel Curry мне нравился еще в те времена, когда он был в Raider Klan».
5. Ghostemane – Ai
«Весь альбом Ghostemane очень круто сделан, здорово соединил индастриал-рок, рэп и дэткор, очень крутые переходы, нереальная подача: где-то он Мэнсон, где-то – ранние Bring Me the Horizon. Скрим, гроул, надрыв, быстрая читка – все лучшее от Ghostemane есть в этом альбоме, он очень постарался».
6. Heartsnow – «Запястье легче твоего».
«Считаю, что это гениальная работа, очень часто слушаю ее, когда еду в такси (а я езжу в такси). Прицените этот альбом, он реально сильный».
7. 40 000 Gang – Mulla
«Их я нашел на SoundCloud. Французы, конкретный трэп, раздают очень жестко».
8. Volan – «Сотни часов»
«Очень тяжелая музыка, дарк-хардкор, одна из моих любимых отечественных групп. Включите и погрузитесь во тьму».
9. Saluki – «Вторник»
«Песня крутая, дикий бас, на этот бас я равняюсь».
10. Why, Berry – West Coast
«У пацана дикая энергетика. У него, кстати, недавно вышел релиз comma».
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