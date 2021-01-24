Что слушает Kurt92? Топ-10 любимых песен

1. Boulevard Depo – No hook no hoes (feat. Yung Hurn)

«Тут все просто: альбом – топ, песня очень крутая, Темычу бесконечный респект, слушайте этот альбом и кайфуйте».

2. Night Lovell – Let me die

«У Night Lovell мне нравится тембр голоса, его подача, биты, образ. Респект тебе, еще как-нибудь поработаем».

3. Rooftops – «Настоящее искусство»

«Прицените Rooftops, их последний альбом "Субкультурный абьюз". Я считаю, что это одна из лучших их работ. Раньше они выпускали песни на английском, но только когда начали петь на русском, я их приценил».

4. Denzel Curry – Sumo

«Бешеная энергетика, бешеный бит. Denzel Curry мне нравился еще в те времена, когда он был в Raider Klan».

5. Ghostemane – Ai

«Весь альбом Ghostemane очень круто сделан, здорово соединил индастриал-рок, рэп и дэткор, очень крутые переходы, нереальная подача: где-то он Мэнсон, где-то – ранние Bring Me the Horizon. Скрим, гроул, надрыв, быстрая читка – все лучшее от Ghostemane есть в этом альбоме, он очень постарался».

6. Heartsnow – «Запястье легче твоего».

«Считаю, что это гениальная работа, очень часто слушаю ее, когда еду в такси (а я езжу в такси). Прицените этот альбом, он реально сильный».

7. 40 000 Gang – Mulla

«Их я нашел на SoundCloud. Французы, конкретный трэп, раздают очень жестко».

8. Volan – «Сотни часов»

«Очень тяжелая музыка, дарк-хардкор, одна из моих любимых отечественных групп. Включите и погрузитесь во тьму».

9. Saluki – «Вторник»

«Песня крутая, дикий бас, на этот бас я равняюсь».

10. Why, Berry – West Coast

«У пацана дикая энергетика. У него, кстати, недавно вышел релиз comma».