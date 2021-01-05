Яна Габбасова планирует выпустить альбом

– Ожидала, что выиграешь проект?

– Никто не ожидал)

– Планируешь ли в скором времени выпустить собственный альбом?

– Все будет обязательно

– Что дал тебе проект?

– Огромнейший опыт. Прибавилось уверенности в себе, а еще я проверила свою силу воли.

– Пишешь ли авторские песни?

– С 13 лет)

– Вы татарка?

– Наполовинку) Русская/татарка.

– С первой ли попытки получилось пройти кастинг «Голоса»?

– Была на кастинге детского «Голоса» в 12-13 лет, не прошла. А на взрослый с первого раза попала.

– Как реагируешь на хейт?

– Я на него никак не реагирую) Не сломаете.