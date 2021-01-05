Яна Габбасова планирует выпустить альбом

Победительница девятого сезона шоу «Голос» Яна Габбасова в Instagram ответила на вопросы подписчиков о себе и о дальнейших планах.
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instagram.com/yana_mg
– Ожидала, что выиграешь проект?
– Никто не ожидал)
– Планируешь ли в скором времени выпустить собственный альбом?
– Все будет обязательно
– Что дал тебе проект?
– Огромнейший опыт. Прибавилось уверенности в себе, а еще я проверила свою силу воли.
– Пишешь ли авторские песни?
– С 13 лет)
– Вы татарка?
– Наполовинку) Русская/татарка.
– С первой ли попытки получилось пройти кастинг «Голоса»?
– Была на кастинге детского «Голоса» в 12-13 лет, не прошла. А на взрослый с первого раза попала.
– Как реагируешь на хейт?
– Я на него никак не реагирую) Не сломаете.
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