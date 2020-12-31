Радий Хабиров: «Башкортостан снова подтверждает звание самого музыкального региона страны»

«Башкирия снова подтверждает неофициальное звание самого музыкального региона страны – Яна Габбасова из Нефтекамска стала победителем вокального конкурса "Голос"!

Совсем недавно мы поздравляли финалистку "Голоса" Рушану Валиеву, высших успехов в музыке добились наши Земфира и Юрий Шевчук, братья Абдразаковы, а в последние годы – еще и разная хулиганистая молодежь)))

Мы рады всем успехам наших земляков. С удовольствием при первой же возможности лично поздравлю и нашу новую звездочку Яну, которая училась в нефтекамской школе N11 только на 4 и 5, с юных лет была любимицей жителей на всех городских праздниках, а вот теперь сделала нам и себе новогодний подарок – прославилась на всю страну!» – написал Радий Хабиров.