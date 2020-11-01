Уфимец Руслан Воротников прошел отбор в шоу «Голос» (видео)

Руслан Воротников родился в Воронеже, однако, как признается в соцсетях, ему «Уфа роднее».

Воротников имеет три высших образования в области искусства: по направлению «Классическое фортепиано», эстрадно-джазовое отделение по классу вокала и по специальности «Джазовое фортепиано». 11-кратный победитель международных и всероссийских конкурсов фортепианного искусства.

В Русском драматическом театре Воротников играет графа Орлова в спектакле «Голубая камея».