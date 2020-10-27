Земфира заразилась коронавирусом

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники. 26 октября тестирование подтвердила наличие коронавирусной инфекции. Земфира. Компанию ей составят «Бумбокс», «ДДТ», «Аквариум», «Би-2» и другие группы из СНГ.

Сама Земфира, ведущая закрытый образ жизни, это никак не прокомментировала. Сейчас она готовит к выпуску первый с 2013 года альбом, после которого планировала устроить тур по России.

Кроме того, первого и второго мая в Испании пройдет фестиваль, на котором должна выступить Земфира. Компанию ей составят «Бумбокс», «ДДТ», «Аквариум», «Би-2» и другие группы из СНГ.