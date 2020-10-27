44-летняя уфимская рок-певица и композитор Земфира Рамазанова обратилась в больницу с симптомами ОРВИ и сдала тест на Covid-19.
Земфира заразилась коронавирусом
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vk.com/zemfira
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники. 26 октября тестирование подтвердила наличие коронавирусной инфекции. Земфира. Компанию ей составят «Бумбокс», «ДДТ», «Аквариум», «Би-2» и другие группы из СНГ.
Сама Земфира, ведущая закрытый образ жизни, это никак не прокомментировала. Сейчас она готовит к выпуску первый с 2013 года альбом, после которого планировала устроить тур по России.
Кроме того, первого и второго мая в Испании пройдет фестиваль, на котором должна выступить Земфира. Компанию ей составят «Бумбокс», «ДДТ», «Аквариум», «Би-2» и другие группы из СНГ.
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