Pizza даст акустический концерт на радио «Европа Плюс»

Выступление начнется в 20.00 по московскому времени на радио «Европа Плюс», послушать можно будет на сайте радио.

Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. После ухода из Via Chappa, который сам Сергей связал с тем, что в команде все перессорились на волне успеха, он перебрался в Москву, где и зародился новый проект. Приказчиков сам пишет тексты и музыку для песен группы.

В эфире Приказчиков расскажет «Бригаде У» о новом альбоме «Основано на нереальных событиях» и о том, как карантин и самоизоляция повлияли на его музыку.