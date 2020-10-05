Pizza покажет, как должны проходить правильные понедельники: в проекте «Европа Плюс Акустика» основатель группы потолкует о творчестве и споет свои главные хиты.
Pizza даст акустический концерт на радио «Европа Плюс»
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instagram.com/sergpizza
Выступление начнется в 20.00 по московскому времени на радио «Европа Плюс», послушать можно будет на сайте радио.
Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. После ухода из Via Chappa, который сам Сергей связал с тем, что в команде все перессорились на волне успеха, он перебрался в Москву, где и зародился новый проект. Приказчиков сам пишет тексты и музыку для песен группы.
В эфире Приказчиков расскажет «Бригаде У» о новом альбоме «Основано на нереальных событиях» и о том, как карантин и самоизоляция повлияли на его музыку.
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