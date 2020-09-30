Уфимский кинотеатр покажет фильм-концерт «Алла Пугачева. Тот самый концерт»

Показы состоятся третьего и шестого октября в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья». Билеты можно приобрести на официальном сайте.

Стоимость:

– третье октября, 16.00 – 210 рублей;

– шестое октября, 19.00 – 150 рублей.

Это был первый концерт Аллы Пугачевой после 10-летнего перерыва. В сет-лист вошли в основном новые, ранее не представленные публике песни: «Я сегодня обеты молчанья нарушу», «Анестезия», «На коне», «Вольная», «Жизнь напоказ» и другие.

Кроме того, певица включила и несколько авторских композиций: «Все хорошо», «Звезда», «Святая ложь», «Женщина, которая поет».

В создании юбилейного концерта приняли участие театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра, кино и телевидения Егор Дружинин, с постановкой некоторых танцевальных номеров помогал премьер Большого театра Артем Овчаренко.