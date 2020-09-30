Фильм повествует о юбилейном концерте «Алла Пугачева. P.S.», состоявшегося 17 апреля 2019 года и приуроченного к 70-летию певицы.
Уфимский кинотеатр покажет фильм-концерт «Алла Пугачева. Тот самый концерт»
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1tv.ru
Показы состоятся третьего и шестого октября в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья». Билеты можно приобрести на официальном сайте.
Стоимость:
– третье октября, 16.00 – 210 рублей;
– шестое октября, 19.00 – 150 рублей.
Это был первый концерт Аллы Пугачевой после 10-летнего перерыва. В сет-лист вошли в основном новые, ранее не представленные публике песни: «Я сегодня обеты молчанья нарушу», «Анестезия», «На коне», «Вольная», «Жизнь напоказ» и другие.
Кроме того, певица включила и несколько авторских композиций: «Все хорошо», «Звезда», «Святая ложь», «Женщина, которая поет».
В создании юбилейного концерта приняли участие театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра, кино и телевидения Егор Дружинин, с постановкой некоторых танцевальных номеров помогал премьер Большого театра Артем Овчаренко.
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