Уфимский рэпер Артем Кулик, известный под псевдонимом Boulevard Depo, прибыл в родной город, чтобы дать концерт в «Колизео».
Boulevard Depo приехал в Уфу
В Instagram Stories Boulevard Depo запостил видео с видом от отеля Hilton Garden на площадку этнопарка «Ватан» и памятник Салавату Юлаеву.
30 сентября в зале «Колизео» (улица 50-летия Октября, 19) состоится концерт, посвященный его новому альбому Old Blood, несколько недель возглавлявшему чарт Apple Music. В концертном туре заявлены такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Нур-Султан, Екатеринбург, Казань и многие другие.
Артем Кулик – ветеран новой школы российского хип-хопа. Первый его альбом вышел в 2014 году, тогда же начались гастроли с другими молодыми исполнителями, которые сегодня хорошо известны на хип-хоп-сцене – такими, как Pharaoh, Mnogoznaal, Thomas Mraz, GONE.Fludd и Jeembo.
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