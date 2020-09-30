Boulevard Depo приехал в Уфу

В Instagram Stories Boulevard Depo запостил видео с видом от отеля Hilton Garden на площадку этнопарка «Ватан» и памятник Салавату Юлаеву.

30 сентября в зале «Колизео» (​улица 50-летия Октября, 19) состоится концерт, посвященный его новому альбому Old Blood, несколько недель возглавлявшему чарт Apple Music. В концертном туре заявлены такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Нур-Султан, Екатеринбург, Казань и многие другие.

Артем Кулик – ветеран новой школы российского хип-хопа. Первый его альбом вышел в 2014 году, тогда же начались гастроли с другими молодыми исполнителями, которые сегодня хорошо известны на хип-хоп-сцене – такими, как Pharaoh, Mnogoznaal, Thomas Mraz, GONE.Fludd и Jeembo.