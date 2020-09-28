Выступление Земфиры в Сочи (видео)

Любительская запись выступления опубликована на YouTube-канале одной из посетительниц.

Земфира исполнила песни «Без шансов», «Жить в твоей голове», «Почему?», «Искала», «П.М.М.Л.», «Хочешь?» и другие хорошо известные фанатам хиты.

На прошлом выступлении, состоявшемся в начале сентября, Земфира высказалась о выпуске первого с 2013 года альбома: «Альбом выйдет вот прям уже совсем скоро». Также ранее в этом году она пообещала также, что проедет по стране с туром.