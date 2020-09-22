Фит Pizza и Елены Темниковой попал в чарт VK Music

По звучанию «По краям» – чистый поп, то есть ближе к стилю Темниковой, чем к вариациям фанка, которые мы привыкли слышать от Pizza.

21 сентября песня дебютировала в чарте «Топ-100» VK Music, где сразу прыгнула на 74-ю строчку.

Группу Pizza в 2010 году основал уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa. После ухода из Via Chappa, который сам Сергей связал с тем, что в команде все перессорились на волне успеха, он перебрался в Москву, где и зародился новый проект. Приказчиков сам пишет тексты и музыку для песен группы.