Самый востребованный за рубежом российский бас Ильдар Абдразаков почувствовал недомогание за кулисами после спектакля.
Ильдар Абдразаков заразился коронавирусом
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instagram.com/ildarabdrazakov
«Дорогие друзья! Позавчера вечером, после второго спектакля "Дон Карлос" в Большом театре, я почувствовал себя неважно, поднялась небольшая температура и я решил повторно сдать тест на коронавирус. Сегодня утром пришел предварительный положительный результат», – написал Ильдар Абдразаков в Instagram.
Шестого и восьмого сентября Абдразаков играл на сцене с Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым и другими звездами оперной сцены.
Если коронавирус подтвердится последующими тестами, начало текущего сезона Большого театра уфимскому артисту придется пропустить.
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