Ильдар Абдразаков заразился коронавирусом

«Дорогие друзья! Позавчера вечером, после второго спектакля "Дон Карлос" в Большом театре, я почувствовал себя неважно, поднялась небольшая температура и я решил повторно сдать тест на коронавирус. Сегодня утром пришел предварительный положительный результат», – написал Ильдар Абдразаков в Instagram.

Шестого и восьмого сентября Абдразаков играл на сцене с Анной Нетребко, Юсифом Эйвазовым и другими звездами оперной сцены.

Если коронавирус подтвердится последующими тестами, начало текущего сезона Большого театра уфимскому артисту придется пропустить.