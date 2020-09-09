Концерт Клавы Коки покажут в уфимских кинотеатрах

Концерт «Покинула чат» пройдет 12 сентября, трансляцию можно будет посмотреть в кинотеатрах объединенной сети «Синема Парк» в ТРК «Галерея ART».

Среди зрителей будет разыгран приз: прямо во время шоу Клава назовет город, ряд и место. Человек, сидящий на этом месте, попадет в прямой эфир.

Клава Кока в 2020 году выпустила хиты «Покинула чат» и «Краш», клипы набрали 61 и 67 миллионов просмотров на YouTube соответственно.