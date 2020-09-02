Певица Пелагея приедет на фестиваль «Сердце Евразии», который пройдет 11 и 12 сентября в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау».
Пелагея посетит Уфу
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11 сентября пройдут «Этноночь», Всероссийский фестиваль-марафон Надежды Бабкиной и Ufa-KuraiFest.
В рамках «Этноночи» зрители увидят выступления театра фольклора «Русская песня», групп «Бурановские бабушки» и «Khoomei beat». Пелагея выступит в завершении концертного вечера.
12 сентября состоится концерт, посвященный 75-летию Победы. Выступят Аскар Абдразаков и Эстрадно-джазовый оркестр Башгосфилармонии, а также оперная певица Любовь Казарновская и Олег Газманов.
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