Известный рэпер Jeembo посетит Уфу в рамках концертного тура Black Box, приуроченного к выходу одноименного альбома. В туре – 29 городов, включая Санкт-Петербург, Москву, Киев и Минск.
Jeembo даст концерт в Уфе
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instagram.com/jeembx
Концертный тур стартует в марте 2021 года, в Уфе Jeembo выступит 17 марта в «Тинькофф Холле», билеты можно приобрести на официальном сайте тура.
Jeembo родился в Нижневартовске, после чего с родителями переехал в Уфу, где в школьные годы увлекся хип-хопом и пополнил ряды движения YungRussia, считался одним из наиболее техничных рэперов команды. С 2016 по 2019 годы Jeembo выпустил четыре мини-альбома, в 2017 году отметился фитом со звездой мировой хип-хоп-сцены 6ix9ine No Smoke Ruff.
Альбом Black Box вышел 24 июля 2020 года, в нем можно услышать фиты Jeembo с уфимскими рэперами Boulevard Depo и Tveth, а также с молодым артистом из Флориды PlayThatBoiZay, Obladaet, etnaise и DMT XIII.
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