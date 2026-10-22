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Кино и сериалы

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Фильм уфимского режиссера Романа Пожидаева победил на VI Международном кинофестивале «Золотой Саусруко»

Роман Пожидаев – звукорежиссер, оператор, режиссер монтажа, кинорежиссер киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова, внук поэта Ханифа Каримова и автор термина «башкирский неореализм».

Фото: киностудия «Башкортостан»

Премьера фэнтези Романа Пожидаева «Камень батыров» состоялась в ноябре прошлого года. Главный герой ленты Руслан отправляется в таинственную экспедицию по следам хондарских плит. Там он встречает батыра из прошлого по имени Кинья.

Это дебютная полнометражная работа режиссера, созданная на киностудии «Башкортостан», история о поиске волшебных артефактов и противостоянии современного мира и духа древнего батыра. Съемки проходили в Уфе и Белорецком районе, лента уже дважды выходила в прокат в Башкортостане, ее посмотрели более 13 000 зрителей в 65 кинозалах.

На прошедшем недавно VI Международном кинофестивале «Золотой Саусруко» в Майкопе (Республика Адыгея) фильм взял приз за лучшую режиссуру.

В этом году «Золотой Саусруко» побил все рекорды: 1081 заявка и 73 фильма из шести стран в конкурсных и внеконкурсных программах.

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