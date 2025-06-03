В Башкортостане расширена сфера господдержки кинематографии

Госсобранием принят закон о внесении поправок в закон о господдержке кинематографии на территории республики.
Закон направлен на подпись главе республики Радию Хабирову.
Поправками расширится сфера господдержки кинематографии: одним из направлений будет производство фильмов, «которые транслируют традиционные духовные ценности, воспитывают в зрителе нравственность».
Согласно тексту закона к направлениям государственной поддержки кинематографии отнесено выполнение социальных функций:
– воспитание детей и подростков;
– пропаганда здорового и социально полезного образа жизни.
– кинообслуживание людей старшего поколения, инвалидов, детей дошкольного возраста, воспитанников школ-интернатов и детских домов.
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