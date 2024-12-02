В Уфе пройдет конференция «Башкирская документалистика»

Союз кинематографистов Башкортостана организует научно-практическую конференцию, на которой выступят известные российские режиссеры-документалисты.
Кадр из фильма «Против ветра»
Конференция «Башкирская документалистика» пройдет в четверг, пятого декабря, в кинотеатре «Родина» (Ленина, 42).
Начало – в 12.00, Зеленый зал.
Спикеры: Татьяна Соболева (Москва), Индира Черджиева (Владикавказ) и Вилюра Исяндавлетова (Уфа).
Они расскажут о проблемах современной документалистики России, о деятельности Фонда поддержки регионального кино и о нынешнем состоянии башкирской документалистики.
Также состоится показ фильмов «Против ветра» (2024, Татьяна Соболева), «Возвращение» (2022, Индира Черджиева).
С 16.30, Красный зал: прозентация фильмов Вилюры Исяндавлетовой «Водяная» и «Отшельник».
12+, вход свободный
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