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Кино и сериалы

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В Уфе пройдет конференция «Башкирская документалистика»

Союз кинематографистов Башкортостана организует научно-практическую конференцию, на которой выступят известные российские режиссеры-документалисты.

Кадр из фильма «Против ветра»

Кадр из фильма «Против ветра»

Конференция «Башкирская документалистика» пройдет в четверг, пятого декабря, в кинотеатре «Родина» (Ленина, 42).

Начало – в 12.00, Зеленый зал.

Спикеры: Татьяна Соболева (Москва), Индира Черджиева (Владикавказ) и Вилюра Исяндавлетова (Уфа).

Они расскажут о проблемах современной документалистики России, о деятельности Фонда поддержки регионального кино и о нынешнем состоянии башкирской документалистики.

Также состоится показ фильмов «Против ветра» (2024, Татьяна Соболева), «Возвращение» (2022, Индира Черджиева).

С 16.30, Красный зал: прозентация фильмов Вилюры Исяндавлетовой «Водяная» и «Отшельник».

12+, вход свободный

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