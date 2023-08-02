Два фильма от режиссеров из Башкортостана получили премию «Золотая тарелка»

Призовой фонд – три млн рублей. Призы вручаются в 10 номинациях.

В этом году на III Межрегиональной премии были награждены картины Булата Юсупова «Дневник поэта» и Рустема Шайхутдинова «Хайбулла».

«Дневник поэта» рассказывает о народном поэте Башкортостана Рами Гарипове. Лента победила в зрительском голосовании.

«Хайбулла» – короткометражка о голоде в Поволжье, ее удостоили сразу двух наград: вручили «тарелку» за музыку к фильму, композитором которой является Марат Татурас, и второй приз зрительских симпатий.

Премия организована для выявления молодых талантов в регионах России, их мотивации и финансовой поддержки за реализованные проекты, а также для продвижения национального кино, расширения его географии и увеличения аудитории.