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Кино и сериалы

Два фильма от режиссеров из Башкортостана получили премию «Золотая тарелка»

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Межрегиональная премия в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») вручается за достижения в области национального кино на конкурсной основе в нескольких номинациях по результатам тайного голосования экспертов и зрительских рейтингов.

Фото: администрация главы Башкортостана

Призовой фонд – три млн рублей. Призы вручаются в 10 номинациях.

В этом году на III Межрегиональной премии были награждены картины Булата Юсупова «Дневник поэта» и Рустема Шайхутдинова «Хайбулла».

«Дневник поэта» рассказывает о народном поэте Башкортостана Рами Гарипове. Лента победила в зрительском голосовании.

«Хайбулла» – короткометражка о голоде в Поволжье, ее удостоили сразу двух наград: вручили «тарелку» за музыку к фильму, композитором которой является Марат Татурас, и второй приз зрительских симпатий.

Премия организована для выявления молодых талантов в регионах России, их мотивации и финансовой поддержки за реализованные проекты, а также для продвижения национального кино, расширения его географии и увеличения аудитории.

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