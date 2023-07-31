Башкортостан выделит гранты до 15 млн рублей на развитие местного кинематографа

Об этом сегодня, 31 июля, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

«Очень хочу, чтобы нашего, башкирского кино, интересного, яркого, талантливого, было больше. Чтобы появлялись новые фильмы в разных жанрах, чтобы у зрителей была возможность их посмотреть. Это особенно важно в условиях борьбы за умы, которая развернулась на фоне противостояния с коллективным Западом.

А для того, чтобы наше кино было доступно максимальному количеству зрителей, продолжаем открывать по всей республике кинозалы.

Фонд кино подвел итоги конкурса, и еще четыре новых кинозала появятся в Башкортостане – в Архангельском, Исянгулово, Мишкино и Новобелокатае. А всего с 2018 года мы открыли их 32 по всей республике. Это хороший темп, будем двигаться дальше», – написал глава региона.